Legoland Windsor Resort

Legoland past gehandicaptenbeleid aan na petitie

Het gehandicaptenbeleid van Legoland Windsor gaat op de schop. Het Britse pretpark past de regels aan na een petitie van Joanna Brett. Haar zoon moest bewijzen dat hij kan lopen voor de jongen in zijn favoriete attractie mocht. Dat is straks niet meer nodig.



De 7-jarige Sebby heeft een hersenverlamming. In september 2019 ging hij na vier zware operaties eindelijk een dagje naar Legoland Windsor. Toen Sebby een ritje wilde maken in Lego Ninjago The Ride moest hij van een medewerker eerst laten zien dat hij drie stappen kan zetten. Dat zou nodig zijn in het geval van een evacuatie.





Sebby doorstond die test met veel moeite, maar een ander personeelslid wilde dat de jongen het nóg een keer deed. Volgens Brett voelde haar zoon zich vernederd. De hele procedure speelde zich af voor de ogen van een volle wachtrij.



Advocaat

Brett diende daarom een klacht in bij Legoland. Toen daar niets mee gedaan werd, zocht ze haar toevlucht tot een advocaat. Ook begon Brett een petitie om pretparken te dwingen tot een inclusiever beleid ten aanzien van kinderen met een handicap. Die is inmiddels meer dan 27.000 keer getekend.



Legoland Windsor ging daarop in gesprek met Brett en past de regels nu toch aan. Bij Lego Ninjago The Ride en twee andere attracties hoeven gasten niet meer te bewijzen dat ze kunnen lopen. Vanaf maart 2021 komen daar waarschijnlijk nog zeven attracties bij. Ook heeft Legoland een donatie gedaan aan de stichting Small Steps, die ouders van gehandicapte kinderen ondersteunt.

