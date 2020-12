Efteling

Bizarre beelden: 18 plus-film opgenomen in Efteling-huisje

In een vakantiehuisje in de Efteling is afgelopen zomer een pornofilm opgenomen. Een koppel uit Zuid-Holland heeft van een verblijf in Efteling-vakantiepark Bosrijk een erotische aangelegenheid gemaakt. De weinig flatteuze video, die ruim 51 minuten duurt, werd via website Pornhub al bijna 11.000 keer bekeken.



Ben en Natasja Kruijt gebruiken de site om hun 18 plus-beelden te verspreiden. Eén van de vlogs - twee maanden geleden gepubliceerd - speelt zich af in het Kaatsheuvelse sprookjespark. De video met de titel 'Ben En Natasja Bootcamp 1' begint met de vijftigers op de bank in Bosrijk-huisje 401, waarbij de vrouw al snel haar onderbroek verliest. Vervolgens zet ze een Klaas Vaak-slaapmuts op. Ondertussen klinkt de dreigende soundtrack van Fata Morgana.





Daarna zijn beelden zichtbaar van een wandeling door de Efteling. Onder meer de Pardoes Promenade, Symbolica en Fata Morgana komen voorbij. Eenmaal terug in het huisje blijkt dat het gezette tweetal gezelschap heeft gekregen van enkele mannelijke gasten. Het verdere verloop van de productie laat zich raden. Er wordt gretig gebruikgemaakt van de banken, de salontafel en de eettafel.



Schamen

Na een tweede Efteling-dag, met onder andere De Vliegende Hollander en uitkijktoren Pagode, gaan de vakantiegangers opnieuw uitgebreid van bil. De videomakers lijken zich nergens voor te schamen: ze brengen uitgebreid in beeld hoe een kleverige substantie achterblijft op de salontafel.



Tijdens een avondwandeling door Bosrijk is de muziek van de Efteling-serie Sprookjes van Klaas Vaak te horen. De ochtend erna staat de man des huizes zijn onderbroek aan te trekken met op de achtergrond de melige deuntjes van het Volk van Laaf. Op de valreep wordt het Efteling-huisje ook nog gebruikt als decor voor een erotische fotoshoot.



Kim Holland

Het is niet voor het eerst dat een Nederlands pretpark het toneel is van een nietsverhullende pornofilm. Walibi Holland kwam enkele jaren geleden nog in het nieuws toen bleek dat daar een pikante video was opgenomen. Producent Kim Holland bood later excuses aan. Ze verwijderde de film, waarna Walibi afzag van juridische stappen.

