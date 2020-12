Efteling

Efteling weet niet wanneer Vrouw Holle terugkeert in het Sprookjesbos

De Efteling heeft nog geen idee wanneer Vrouw Holle weer te vinden is in het Sprookjesbos. Het huisje van het sprookjesfiguur werd een jaar geleden volledig gesloopt, omdat het historische bouwwerk in zeer slechte staat was. In het voorjaar van 2020 zou de herbouw beginnen.



Door de coronacrisis is dat er nooit van gekomen. Op de voormalige plek van het sprookjeshuisje ligt al ruim een jaar een perkje met zand en onkruid, omzoomd door schapenhekken. Het attractiepark zegt nog niet te weten wanneer daar verandering in komt.





"Op dit moment is dat nog niet bekend, maar wij zijn Vrouw Holle in ieder geval niet vergeten", meldt de Efteling vandaag op Twitter. Het park blijft zeker tot en met 19 januari 2021 dicht vanwege de landelijke lockdown. Dergelijke sluitingen zorgen voor ernstige financiële problemen. Volgens de directie is 70 procent van de geplande investeringen dit jaar niet doorgegaan.



Blokhut

Het onderkomen van Vrouw Holle was ouder dan de Efteling zelf. Al in 1945 stond het huisje overeind, toen nog in de vorm van een eenvoudige blokhut voor verkenners. Begin jaren vijftig werd de hut voorzien van een laag cement en een nieuw dak.



In 1952 vond de opening van het Sprookjesbos plaats. Het gebouwtje, gelegen aan het Herautenplein, werd toen nog gebruikt als souvenirwinkel. Later deed de ruimte dienst als museum en fotostudio. Pas sinds 2006 klopte Vrouw Holle haar beddengoed uit vanuit een raam aan de achterzijde, zodat het ging sneeuwen.





