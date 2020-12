Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Alleen vakantiepark openen heeft geen zin, zegt directeur Slagharen

Door de lockdown is er een plotseling einde gekomen aan het winterseizoen van Attractiepark Slagharen. Het pretpark in Overijssel koos ervoor om volledig te sluiten, inclusief de vakantiehuisjes. Volgens directeur Dave Storm heeft het geen zin om in de kerstperiode alleen het vakantiepark open te stellen voor publiek.



Tijdens de lockdown mogen vakantieparken en hotels wel open van het kabinet. Parken als de Efteling en Duinrell maken daar gebruik van: daar kunnen bezoekers nu wel overnachten. Slagharen ziet dat niet zitten, vertelt Storm in gesprek met BNR Nieuwsradio.





"Uiteindelijk komen mensen voor ons attractiepark, maar dat attractiepark is dicht", aldus de directeur. "Dat is dan ook troosteloos. We mogen geen activiteiten doen. Het zou een deceptie zijn."



Wandelen

Zijn er dan geen andere leuke dingen te doen in de omgeving? "Ons park ligt niet centraal in een bos, je kunt niet kilometers gaan wandelen." Een saaie bedoening dus. "Dat is niet wat mensen zoeken in deze tijd van het jaar." Wie geboekt had voor de kerstperiode, ontvangt een voucher.



Wat voor Slagharen ook meespeelde, is dat de overheid het liefst ziet dat alle reizen zo veel mogelijk beperkt worden. "We hebben gehoor gegeven aan de wens van de veiligheidsregio om zo min mogelijk te reizen", zegt Storm. "De boodschap was: je hoeft niet dicht, maar we zouden het wel heel erg waarderen."

