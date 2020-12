Madurodam

Duizenden lampjes ontstoken in Madurodam voor KWF Kankerbestrijding

Madurodam en KWF Kankerbestrijding hebben de handen ineengeslagen voor een emotionele tv-show. De jaarlijkse tv-uitzending Nederland Geeft Licht werd zondag live uitgezonden vanuit het Haagse attractiepark. Kijkers zagen hoe in het park een gigantisch hart van lampionnen werd ontstoken.



KWF organiseerde de lampionnenactie voor de vijfde keer. "Onder de huidige omstandigheden houden we het vanzelfsprekend klein", vertelde presentatrice Leonie ter Braak. "Maar toch gaan we iets groots verrichten. We gaan deze bijzondere miniatuurwereld oplichten met duizenden lampionnen en lichtjes."





ZIE OOK: Ilse DeLange onthult eigen plein in miniatuurstad Madurodam



Bij de modellen in de miniatuurstad waren kleine hartjes met lampjes neergezet.

Edsilia Rombley, Tino Martin en Gerard Joling traden op. Vanwege corona was er geen publiek aanwezig. De uitzending bestond verder uit persoonlijke verhalen van mensen die te maken hebben met kanker.



Herhaald

Nederland Geeft Licht trok zondag om 17.00 uur 215.000 kijkers, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het programma wordt op 26 december om 13.25 uur herhaald. De show is ook online terug te kijken.

ZIE OOK: Terugkijken: Sinterklaas verrast tijdens grote tv-show in Spoorwegmuseum