Nieuws

Spectaculaire VR-attractie The Void komt toch niet naar Nederland

De komst van de spectaculaire virtualreality-beleving The Void in Nederland gaat niet door. In 2019 werd bekend dat de internationale attractie zich zou vestigen in Westfield Mall of the Netherlands, een hypermodern winkelcentrum in het Zuid-Hollandse Leidschendam. Het project blijkt echter geschrapt te zijn.



Dat melden verschillende betrokkenen aan Looopings. Financiële problemen hebben The Void de das om gedaan. Die begonnen al in 2019, vóór de coronacrisis. Afgelopen zomer deelde het coronavirus de genadeklap uit. Het bedrijf, dat eerder vestigingen had in de twee Disney-resorts in de Verenigde Staten, is inmiddels failliet verklaard.





ZIE OOK: Spectaculaire VR-attractie aangekondigd voor Zuid-Hollands winkelcentrum



Alle locaties van The Void zijn gesloten en de ontwikkeling van nieuwe VR-attracties ligt stil. Bovendien werd een samenwerking met Disney verbroken. Bezoekers van The Void konden eerder kiezen voor virtualreality-ervaringen rond Disney-merken als Star Wars en Wreck-It Ralph.



Vervangende partij

Westfield Mall of the Netherlands zal het zonder The Void moeten stellen. Er is in de tussentijd een vervangende partij gevonden die de ruimte zal huren, zeggen ingewijden. Daarover wordt binnenkort meer bekendgemaakt. Het gaat in ieder geval niet om virtual reality.

ZIE OOK: Europa-Park opent nieuwe attractie: 'De ultieme VR-ervaring'