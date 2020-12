Fans

Nederlandse youtubers bouwen 50 meter lange achtbaan in achtertuin

Alle pretparken in Nederland zijn gesloten, maar twee youtubers kunnen toch een ritje in een achtbaan maken. Zij besloten om zelf een achtbaan in elkaar te zetten. Rik Kleeven (20) en Jesper Weijs (19) van YouTube-kanaal Glowmovies hebben deze maand een 50 meter lange rollercoaster gebouwd in de achtertuin.



De attractie - gemaakt van buizen en houten balken - begint bovenop een schuurtje. Het baanverloop bestaat uit een vrije val gevolgd door vier heuvels. De allereerste bemande testrit liep helemaal verkeerd af, zo blijkt uit een video van het project. Na het verstevigen van de baan kon de baan alsnog in bedrijf gesteld worden.





Kleeven en Weijs, woonachtig in het Limburgse kerkdorp Oirlo, waren in totaal zo'n 1500 euro kwijt voor de bouw van de zogeheten Glow Coaster. Hun drie video's over het project zijn de afgelopen week enkele honderdduizenden keren bekeken.

