Plopsaland De Panne

Video: Plopsaland installeert enorme looping van spinning coaster

Plopsaland houdt fans op de hoogte van de bouw van een gloednieuwe spinning coaster. Het Vlaamse pretpark werkt aan een 35 meter hoge lanceerachtbaan met draaiende karretjes en maar liefst vijf inversies. In een YouTube-video komen indrukwekkende beelden voorbij van de montage van een enorme looping.



Daarvan is het laatste gedeelte onlangs geïnstalleerd. Om de mijlpaal kracht bij te zetten, werd het nog ontbrekende baandeel voorzien van vier vlaggen: van Plopsaland, Polen, Duitsland en fabrikant Mack Rides. Dronebeelden laten goed zien hoe groot de achtbaan is.





Plopsa investeert zo'n 15 miljoen euro in de kolossale attractie, die gekenmerkt wordt door twee lanceringen en een topsnelheid van ongeveer 95 kilometer per uur. De opening moet plaatsvinden in het zomerseizoen van 2021. Over de naam en het thema bestaat nog onduidelijkheid.

