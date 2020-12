GaiaZOO

Limburgse dierentuin neemt afscheid van muskusossen: te warm in Nederland

De allereerste bewoners van de Limburgse dierentuin GaiaZOO moeten vertrekken. Het dierenpark in Kerkrade heeft na lang wikken en wegen besloten om na vijftien jaar afscheid te nemen van muskusossen. De reden: het wordt 's zomers tegenwoordig te warm in Nederland.



In het wild komt de markante diersoort voor in gebieden waar het niet warmer wordt dan 10 graden. "Zoals iedereen kan ervaren, verandert het klimaat en zijn langdurige hittegolven ook in Nederland normaal geworden", laat GaiaZOO weten. "En hitte is precies waar deze dieren niet van houden."





ZIE OOK: Nandoes, tapirs en miereneters in Zuid-Amerikaans themagebied GaiaZOO



De dierentuin wil naar eigen zeggen verantwoordelijkheid nemen. "Omdat dierenwelzijn op één staat, verhuizen de muskusossen naar een groot wildpark in Tsjechië." Op de plek die vrijkomt, lopen straks bosrendieren. Hun huidige verblijf maakt plaats voor een nieuw gebied met onder meer nandoes, tapirs en miereneters.



Geboren

GaiaZOO, geopend in 2005, is de enige Nederlandse dierentuin waar muskusossen te vinden zijn. "Bij ons zijn dus ook de enige muskusossen in Nederland geboren." De verhuizing staat op de planning voor januari 2021.

ZIE OOK: Geen pony's op Tilburgse kermis vanwege hittegolf