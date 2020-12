Plopsaland De Panne

Plopsaland blijkt populaire plek voor fietsendieven

Je fiets stallen bij Plopsaland De Panne is niet zonder risico. Twee dieven hebben de afgelopen tijd flink wat rijwielen gestolen bij het pretpark. Ze riskeren een gevangenisstraf.



De 25-jarige Brandon H. uit Hazebroek en de 21-jarige Alexis R. uit Duinkerke staan terecht voor zeker zeventien bewezen fietsendiefstallen. De meeste werden ontvreemd bij Plopsaland De Panne en zwembad Plopsaqua. Ze knipten telkens het slot door en reden vervolgens doodleuk weg.





ZIE OOK: Geen riante schadevergoeding voor Plopsa-directeur na inbraakpoging



Dat schrijven Vlaamse media. De dieven verkochten via Facebook in totaal minimaal veertig fietsen. Ze liepen tegen de lamp toen de politie hun advertenties op het sociale platform analyseerde.



Investering

Beide heren lieten verstrek gaan tijdens hun proces. Er waren wel drie slachtoffers aanwezig. De advocaat van één van hen beschreef het leed dat zijn dochter is aangedaan. "Het was haar eerste echte investering. Ze ging met vriendjes met de fiets naar Plopsaqua en liet die slotvast achter. Nadien bleek de fiets gestolen te zijn."



Het duo riskeert achttien maanden cel en 800 euro boete. De rechter doet op 5 januari uitspraak. "Wij verstrekken steeds camerabeelden aan politie", reageert Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof. "Meer kunnen we niet doen."

ZIE OOK: Plopsaland opent waterpark voor acht personen per uur