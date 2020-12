Camelot Theme Park

Laatste overblijfselen van Engels pretpark worden gesloopt

Er blijft weinig meer over van het Engelse pretpark Camelot Theme Park. Het attractiepark is al sinds het najaar 2012 gesloten voor publiek. De attracties zijn inmiddels gesloopt of verplaatst naar andere parken. Nu verdwijnen ook de gebouwen.



Nieuwe dronebeelden op YouTube laten zien hoe graafmachines de laatste restanten van de voormalige trekpleister afbreken. Onder andere de iconische ingang, in de vorm van een wit kasteel, wordt vernietigd. Begin dit jaar dook al een video op van de sloop van de klassieke achtbaan Knightmare.





Camelot Theme Park sloot acht jaar geleden vanwege tegenvallende bezoekersaantallen. Er stonde op dat moment vijf achtbanen. Drie ervan konden gered worden.



Woningen

Plannen om op het terrein van het ter ziele gegane pretpark woningen te bouwen, stuitten de afgelopen jaren op veel kritiek van omwonenden. Tot nu toe zijn alle voorstellen voor bouwprojecten afgewezen door de gemeente.

