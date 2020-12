Kermis

Arm van kermisattractie breekt af: twee gewonden

Twee bezoekers van een Spaanse kermis zijn gewond geraakt toen een arm van een attractie afbrak. Het ongeluk vond vorige week plaats in de gemeente Manises, onderdeel van de Oost-Spaanse provincie Valencia. Beide slachtoffers moesten naar het ziekenhuis gebracht worden.



Het ging mis tijdens een rit in de attractie Maxi Dance, een molen met hangende stoeltjes die ronddraaien en op en neer springen. De machine komt uit de fabriek van de Spaanse fabrikant Safeco.





Door nog onbekende oorzaak brak het uiteinde van één van de armen af, waardoor een gondel op de grond belandde. Twee jongens van 16 en 17 jaar liepen daarbij lichte verwondingen op, weten regionale media.



Geluk

Volgens de organisator van de kermis hebben ze geluk gehad. "Op het moment van de val bevond het bakje zich gelukkig minder dan een meter boven de grond", zegt hij.



De attractie is verzegeld totdat de exacte toedracht van het ongeval duidelijk is. "Wat er is gebeurd, is niet normaal", reageert de organisator. "We hebben de veiligheid aangescherpt, maar soms gaan machines kapot."

