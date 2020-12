Disneyland Paris

Video: achter de schermen bij opknapbeurt Buzz Lightyear Laser Blast in Disneyland Paris

De grote opknapbeurt van Buzz Lightyear Laser Blast in Disneyland Paris is bijna voltooid. Door de coronapandemie duren de werkzaamheden wel een stuk langer dan verwacht. Eigenlijk had de renovatie van de interactieve darkride eind juli 2020 afgerond moeten zijn.



De attractie is al sinds begin januari dicht. Nu kondigt Disneyland aan dat Buzz Lightyear Laser Blast naar verwachting in februari 2021 weer opengaat, bij de heropening van de Disney-parken. Het Disney-resort is van plan om vanaf 13 februari weer bezoekers te ontvangen, als de coronaregels in Frankrijk dat toelaten.





"Dit project was de meest omvangrijke renovatie van het interieur en exterieur sinds de opening in 2006", meldt Disneyland over de verbouwing. Alle scènes, animatronics en speciale effecten zijn vernieuwd. Zo werd het volledige decor opnieuw geverfd. Verder is neonverlichting op de façade vervangen door led-lampen.

