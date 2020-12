Efteling

Efteling herkent zich niet in felle kritiek op Raveleijn-producent Puy du Fou

De Efteling reageert verbaasd op verhalen over wanpraktijken bij het Franse themapark Puy du Fou. Dat bedrijf is sinds 2013 verantwoordelijk voor het produceren van de Efteling-paardenshow Raveleijn. In Frankrijk ligt het park onder vuur vanwege onthullingen over dierenmishandeling. Daar is bij de Efteling in ieder geval geen sprake van, zegt een woordvoerder.



Vier oud-medewerkers van Puy du Fou beweren dat het historische pretpark de afgelopen tien jaar stelselmatig dieren mishandeld en gedood heeft. Paarden werden bijvoorbeeld in hun maag geschopt en tegen hun hoofd geslagen als ze zich niet goed gedroegen tijdens voorstellingen, vertellen de ex-personeelsleden.





De Efteling ziet er naar eigen zeggen scherp op toe dat de paarden van Raveleijn wel goed behandeld worden. "De veiligheid en het welzijn van mens en dier is te allen tijde de belangrijkste prioriteit in de productie en exploitatie van de parkshow", meldt de voorlichter. "Dit wordt door de Efteling en partner Puy du Fou immer nageleefd en gerespecteerd. Onze ervaringen met Puy du Fou zijn goed."



Keurmerk

Het park zegt zich te houden aan Duitse wet- regelgeving op het gebied van dieren in shows. "Duitsland is het enige land in onze omgeving dat een dergelijke wetgeving hanteert. De Efteling legt zichzelf dus de strenge Duitse eisen op." Bovendien kreeg de Efteling het Keurmerk Paard en Welzijn, weet de woordvoerder.



Het contract met Puy du Fou werd begin dit jaar nog voor zes jaar verlengd. Raveleijn zal dus in ieder geval tot begin 2026 te zien zijn. "Om de show hernieuwde aandacht te geven, vertrouwt de Efteling op de unieke expertise van Puy du Fou", zei Efteling-directeur Fons Jurgens destijds.

