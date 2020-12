Disneyland Paris

Disneyland Paris onthult decor van nieuwe theatershow Dream Factory

Disneyland Paris presenteert binnenkort een nieuwe theatershow: Disney Junior Dream Factory. Bezoekers van het Walt Disney Studios Park kunnen in 2021 kijken naar een muzikale familievoorstelling met Mickey Mouse, Minnie Mouse en enkele personages uit series van tv-zender Disney Junior.



Dat zijn Fancy Nancy, Vampirina en stokstaartje Timon uit The Lion Guard. Hoewel door corona nog niet duidelijk is wanneer de twintig minuten durende show in première kan gaan, onthult Disneyland nu alvast hoe het kleurrijke decor eruitziet. Amerikaan Scott Shaffer was verantwoordelijk voor het ontwerp.





Opvallende elementen zijn een grote glijbaan, een controlepaneel en een teleporteermachine. Het theater, waar eerder Disney Junior Live on Stage te zien was, wordt Studio D genoemd. In een YouTube-video krijgt Disney-ambassadeur Giona Prevete alvast een voorproefje.

