Disneyland Paris

Sprookjeskasteel Disneyland Paris gaat een jaar lang in de steigers

Disneyland Paris begint in januari 2021 met een ingrijpende verbouwing. Het iconische sprookjeskasteel van Doornroosje, in het hart van het Disneyland Park, wordt volledig gerenoveerd. De opknapbeurt moet af zijn bij het dertigjarig jubileum van Disneyland in 2022.



Dat betekent dat het roze kasteel ongeveer een jaar lang verborgen zal zijn achter een enorme steigerconstructie. Omdat Disneyland eigenlijk niet zonder kasteel kan, worden de steigers voorzien van zeilen met een afbeelding van het beroemde bouwwerk. Nieuwe ontwerpen onthullen hoe dat eruit gaat zien.





ZIE OOK: Disneyland Paris maakt plannen voor renovatie sprookjeskasteel



"We zijn ons ervan bewust hoe belangrijk dit icoon is", vertelt artdirector Tracy Eck. "Op deze manier zorgen we ervoor dat bezoekers het kasteel ook tijdens de verbouwing op de foto kunnen zetten." Het blijft mogelijk om onder het kasteel door te lopen. Ook de winkeltjes eronder gaan niet dicht.



Grote schaal

Eck kondigde het project een maand geleden aan. Nu geeft ze meer informatie. "Het is voor het eerst sinds de opening van Disneyland Paris dat het kasteel op zo'n grote schaal onder handen genomen wordt", zegt ze.



De voorbereidingen zijn twee jaar geleden al gestart. "We werken met de beste vakmensen in Frankrijk. De torens worden bijvoorbeeld opgeknapt door personen die ook gewerkt hebben aan historische monumenten als de Notre-Dame." Sommige torens worden elders helemaal opnieuw vervaardigd en met behulp van een kraan op het kasteel gezet.

















ZIE OOK: Ruim een half jaar geen Buzz Lightyear Laser Blast in Disneyland Paris