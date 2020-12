Efteling

Efteling-fan maakt bijzondere illustratie van alle sprookjes uit het Sprookjesbos

Een creatieve Efteling-fan heeft zelf een illustratie gemaakt van alle sprookjes uit het Sprookjesbos. Daan van Genechten uit Moergestel voegde tientallen herkenbare sprookjestaferelen samen in één ontwerp. Hij was er maar liefst dertig uur mee bezig. Het eindresultaat mag er zijn.



In het hart van de afbeelding prijkt Efteling-icoon Langnek. Hij wordt omringd door sprookjeshuisjes, kasteeltjes en bekende Sprookjesbos-bewoners. Wie goed oplet, ontdekt ook verschillende Holle Bolle Gijzen, onderdelen van entreepoorten en bosdiertjes als een muis en een eekhoorn.





"Ik had wat meer vrije tijd en wilde mijn portfolio uitbreiden", vertelt Van Genechten aan Looopings. "Ik wilde een keer groot uitpakken en neigde daarbij toch weer naar het vertrouwde: de Efteling. 130 lagen en dertig uur verder is dit het resultaat. Het was een fijne oefening, ik heb weer volop inspiratie voor toekomstige projecten."



Downloaden

Nadat de maker het ontwerp op social media plaatste, werd hij bedolven onder de positieve reacties. "Veel mensen vroegen me of ik het ga verkopen, maar dat is iets wat niet mag en wat ik absoluut niet zou willen. Iedereen mag het van mij kosteloos downloaden en afdrukken, zo veel ze willen." De illustratie is via Looopings te downloaden in groot formaat (27 MB).



Eerder dit jaar presenteerde Van Genechten al enkele zelfbedachte concepten voor nieuwe Holle Bolle Gijzen. Ook daar kwamen veel leuke reacties op. "Ik heb er zelfs mijn nieuwe baan aan te danken." Nieuwe creaties verschijnen onder meer op zijn Instagram-pagina.

