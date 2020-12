Walibi Holland

Walibi Holland organiseert drive-through-kerstborrel met sneeuwmachine

Walibi Holland heeft deze week een coronaproof personeelsfeest gevierd. Omdat een reguliere kerstborrel niet mogelijk was, werden 120 vaste medewerkers uitgenodigd voor een speciale drive-through-variant. De personeelsleden reden met eigen vervoer door vakantiepark Walibi Village, waar cadeautjes werden uitgedeeld.



De aanwezigen werden getrakteerd op pizza en warme chocolademelk. Kerstmuziek en een enorme sneeuwmachine zorgden voor winterse sferen. Bovendien liet de nieuwe mascotte van het pretpark zich voor het eerst zien.





Alle werknemers ontvingen een kerstpakket met een kaartje van algemeen directrice Mascha van Till. Ze was bovendien aanwezig voor een persoonlijke kerstgroet. "We zijn blij dat we een heftig seizoen op een vrolijke en positieve wijze hebben kunnen afsluiten, met een leuk extraatje voor ons personeel", zegt een woordvoerster.





