Binnenkort op de kermis? Zweefmolen met roterende en swingende gondels

De Nederlandse attractiebouwer Mondial Rides ontwikkelde een spectaculaire variant op de klassieke zweefmolen. Het bedrijf uit Heerenveen brengt een zweefmolen op de markt waarvan de bakjes kunnen swingen en draaien. Dat zorgt voor een sensationele ervaring op tientallen meters hoogte.



Het attractietype wordt airstrike genoemd. Volgens Mondial is de toren zowel geschikt voor kermissen als voor pretparken. "De airstrike zorgt voor een enorme kick en een unieke ritervaring", laat de fabrikant weten. "De attractie is in ontwikkeling en kan naar wens gedecoreerd worden."





De firma komt met twee verschillende modellen. Een kleine versie van 30 meter hoog telt 24 zitplaatsen, een grote variant met een hoogte van 60 meter biedt plaats aan 48 personen. De attractie kan vervoerd worden in vijf tot tien containers, afhankelijk van de grootte.













