Attractiepark Toverland

Toverland wil camping laten terugkeren van mei tot september

Bezoekers van Toverland kunnen waarschijnlijk ook in 2021 in het attractiepark blijven slapen. Na het succes van afgelopen zomer is het de bedoeling om het Pop-Up Summer Camp volgend jaar te laten terugkeren, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. In dat geval zal de camping een stuk langer geopend zijn, namelijk van mei tot september.



In 2020 was de camping zes weken geopend, van 11 juli tot en met 23 augustus. Volgend jaar start het Pop-Up Summer Camp naar verwachting al in de meivakantie, op zaterdag 1 mei. De camping blijft vervolgens toegankelijk tot en met het einde van de zomervakantie; zondag 5 september.





Vermoedelijk zal de tijdelijke camping in 2021 dus maar liefst achttien weken in Toverland te vinden zijn. Het park overweegt al langer om de camping permanent aan te bieden. "Op deze manier kunnen we bekijken wat de vraag naar overnachtingen over deze hele periode is", vertelt de voorlichtster.



Receptie

De camping werd dit jaar gerealiseerd op een parkeerplaats tussen het overdekte themagebied Land van Toos en houten achtbaan Troy. De voormalige ingang van het park fungeerde als receptie.



Bezoekers mochten hun eigen camper, caravan of tent meenemen, maar Toverland bood zelf ook ingerichte tenten aan. "De vraag overtreft onze stoutste verwachtingen", zei directeur Jean Gelissen jr. destijds over het initiatief.

