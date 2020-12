Walibi Belgium

Walibi Belgium toont sensationele beelden van testrit nieuwe achtbaan

De nieuwe achtbaan van Walibi Belgium heeft voor het eerst een testrit gemaakt. Op donderdagmiddag rond 12.30 uur maakte een trein voor het eerst een volledige ronde. Een YouTube-video brengt een deel van het spectaculaire parcours in beeld.



Het pretpark in Waver opent in 2021 de hoogste en snelste rollercoaster van de Benelux. De mega coaster van fabrikant Intamin, met een topsnelheid tussen 113 en 115 kilometer per uur, is maar liefst 50 meter hoog. Walibi spreekt over een "legendarische attractie in een prachtige nieuwe zone". Geruchten over de naam zijn nog niet bevestigd.





De 1200 meter lange attractie wordt onderdeel van een exotisch themagebied aan de rand van het park. Een openingsdatum is nog niet bekendgemaakt. Het nieuwe seizoen van Walibi Belgium moet van start gaan op zaterdag 3 april.

