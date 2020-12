Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen verrast medewerkers met kerstcadeaus

Attractiepark Slagharen zet medewerkers deze week op bijzondere wijze in het zonnetje. Personeelsleden mogen met hun auto door het pretpark rijden om cadeautjes in ontvangst te nemen. Zo wil Slagharen hen bedanken voor hun inzet in een lastig jaar.



Tijdens de zogenoemde Christmas Drive-Through - op woensdag- en donderdagavond - worden meer dan tweeduizend cadeaus uitgedeeld. "Waaronder vijfhonderd kerstboompjes, vijfhonderd kerstsokken, vijfhonderd gepersonaliseerde kerstballen en vijfhonderd kerstpakketten", vertelt een woordvoerster aan Looopings.





De directie helpt mee met uitdelen. Dat gebeurt coronaproof: medewerkers blijven in hun wagen zitten. "Elke medewerker van Slagharen verdient extra waardering voor de getoonde inzet, het enthousiasme en de geboden flexibiliteit in 2020", vindt personeelsmanager Noortje Bellucci.



Vliegticket

En het park heeft meer verrassingen in petto. Zo ontvangt de werknemer met de mooist versierde auto een extra kerstpakket. Verder gaan vijf wensen van collega's in vervulling. Een medewerkster van het horecateam werd bijvoorbeeld verrast met een videoboodschap van haar moeder, vanuit Indonesië. Slagharen trakteert de vrouw op een vliegticket om haar dochter op te zoeken in Nederland als de omstandigheden dat weer toelaten.





















