Efteling

Efteling verzorgt kerstdiners: afhalen bij het attractiepark

Wie geen zin heeft om tijdens de kerstdagen lang in de keuken te staan, kan bij de Efteling een kerstdiner bestellen. Het attractiepark verzorgt driegangendiners die op donderdag 24 december afgehaald kunnen worden op de parkeerplaats van het Efteling Hotel. "Thuis maak je de gerechten in vijf eenvoudige stappen zelf af", laat men weten.



Het initiatief wordt Efteling Sprookjesdiner genoemd. Op kerstmenu.efteling.com zijn drie verschillende menu's beschikbaar: met vis, met vlees en een vegetarische variant. Volwassenen zijn 29,50 euro kwijt. Een kindermenu, inclusief een Efteling-verrassing, kost 19,50 euro.





Het vleesmenu voor volwassenen bestaat uit onder andere carpaccio van hert met pesto en ree met aardappelpuree en seizoensgroente. Wie voor de vis kiest, krijgt onder meer pastinaaksoep met bosui en kabeljauw met bospeen en rozemarijnaardappeltjes voorgeschoteld. Een vegetarisch diner begint met bietencarpaccio, gevolgd door Melanzane met aubergine en Parmezaanse kaas.



Kruiden

De gerechten zijn "met zorg samengesteld door onze Efteling-chefs". "Elk menu bevat een combinatie van de mooiste gerechten van de restaurants van onze verblijfsaccommodaties. Als extraatje voegen we per bestelling brood en kruidenboter met kruiden uit het Loonsche Land toe."



Verder wordt er een speciale Sprookjesdiner-afspeellijst gemaakt op Spotify. "Voor extra sfeer." Bestellen kan in principe tot en met maandag 21 december, maar de beschikbaarheid is beperkt. "Dus op is echt op", waarschuwt de Efteling.



Dieetwensen

Afhalen kan op 24 december tussen 12.00 en 17.00 uur op een tijdstip naar keuze. Dat gebeurt op een veilige manier, belooft het park. "Je hoeft niet eens de auto uit: onze medewerkers zetten het sprookjesdiner-pakket voor je in de auto." De inhoud van de menu's kan niet gewijzigd worden. "We kunnen geen rekening houden met dieetwensen."



De Efteling is sinds 15 december noodgedwongen dicht. Vanwege de oplopende coronacijfers heeft de overheid gekozen voor een zware lockdown, die zeker vijf weken duurt. Waarschijnlijk gaat het sprookjespark pas op 20 januari 2021 weer open.

