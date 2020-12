Puy du Fou

Oud-medewerkers beschuldigen themapark Puy du Fou van ernstige dierenmishandeling

Eén van de populairste themaparken van Europa wordt beschuldigd van ernstige dierenmishandeling. De bekende Franse journalist Hugo Clément beweert dat het historische Franse pretpark Puy du Fou stelselmatig dieren heeft mishandeld en gedood. Hij sprak met vier oud-medewerkers. Zij deden anoniem hun verhaal, uit angst voor represailles.



In de shows van Puy du Fou worden onder meer paarden, ossen, struisvogels, leeuwen, tijgers en roofvogels gebruikt. De voormalige werknemers waren naar eigen zeggen getuige van een eindeloze reeks aan wanpraktijken. Zo zouden struisvogels aan het einde van het seizoen worden geslacht en zouden dromedarissen gedrogeerd worden, zodat ze rustig blijven.





Verder beschrijven de ex-personeelsleden dat katten uit de omgeving dienen als aas bij het trainen van haviken en adelaars. Uiteindelijk worden de katten verslonden door de roofvogels. Sommige gevangen katten zou zelfs een halsband dragen. "Die zijn dus van mensen in de buurt", zegt een oud-medewerker.



Agressief

Een voormalig ruiter vertelt dat paarden achter de schermen in hun maag werden geschopt en tegen hun hoofd werden geslagen als ze zich niet goed gedroegen tijdens de voorstellingen. Woede-uitbarstingen van agressieve medewerkers waren eerder regel dan uitzondering.



En daar blijft het niet bij. Om de ossen in beweging te brengen, zouden elektrische stokken of stukken hout met spijkers gebruikt worden. Als tijgers niet luisteren, worden ze naar verluidt beschoten met luchtgeweren. Eén van de oud-medewerkers herinnert zich hoe een ontsnapt damhert werd doodgeschoten, waarna het dier in stukken is gesneden en op de barbecue is gegooid. Een ziek lammetje zou levend in een vriezer zijn gelegd. Zo werden kosten voor een dierenarts bespaard.



Verleden

Puy du Fou-directeur Nicolas de Villiers herkent zich niet in alle verhalen. In gesprek met journalist Clément geeft hij wel toe dat sommige methodes in het verleden gebruikt werden. Dat zou het gevolg zijn van "rekruteringsfouten". Tegenwoordig zou er geen sprake meer zijn van wanpraktijken.



Inmiddels is Puy du Fou vol in de tegenaanval gegaan. Op de Instagram-pagina van Clément plaatste het park de volgende verklaring: "Onze teams zijn diep geschokt en verdrietig. De vier anoniem getuigenissen komen van mensen die ruim tien jaar bij Puy du Fou hebben gewerkt zonder een klacht te hebben ingediend bij hun leidinggevenden of het management. Het lijkt erop dat hun beschuldigingen als enig doel hebben om ons imago blijvend te beschadigen."



Dierenartsen

Even later plaatste Puy du Fou een video op Facebook waarin verschillende dierenverzorgers aan het woord komen. Ze vertellen geraakt te zijn door de beschuldigingen, omdat ze zich dagelijks vol passie en liefde inzetten voor de 1500 dieren in het park. Die zouden juist "in de watten gelegd" worden. In een video op Instagram zeggen twee dierenartsen dat ze bij hun werkzaamheden in Puy du Fou nog nooit misstanden hebben aangetroffen.

