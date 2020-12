Phantasialand

Phantasialand-tickets in de aanbieding: ruim 60 procent korting

Phantasialand verkoopt tijdelijk spotgoedkope entreebewijzen. Op de website van het Duitse pretpark zijn nu toegangskaarten verkrijgbaar voor 21,50 euro. Dat is ruim 60 procent goedkoper dan de reguliere ticketprijs. Het gaat om tickets voor juni 2021.



De kassaprijs van Phantasialand wordt in 2021 verhoogd naar 54,50 euro. Wie in de online ticketshop van het attractiepark een dagkaartje koopt voor een doordeweekse dag in juni, is minder dan de helft kwijt.





Daarmee wordt een dagje Phantasialand goedkoper dan bijvoorbeeld Julianatoren (25 euro) en het Dolfinarium (28,50 euro). Voor zaterdagen en zondagen in juni vraagt Phantasialand op dit moment 34,50 euro.



Meivakantie

In de maand april varieert de online entreeprijs momenteel tussen 34,50 euro en 44,50 euro. Langskomen in de Nederlandse meivakantie - van 1 tot en met 9 mei 2021 - kan voor 30,50 euro.



Het gaat om een tijdelijke actie. "Er is een beperkt aantal tickets beschikbaar", waarschuwt het park. Phantasialand is van plan om weer open te gaan op zaterdag 27 maart. Dit jaar opende het nieuwe themagebied Rookburgh met daarin F.L.Y., de langste flying coaster ter wereld.

