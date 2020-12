Attractiepark Toverland

Toverland lanceert eigen bordspel voor de feestdagen

Trouwe bezoekers van Toverland worden getrakteerd op een speciaal Toverland-bordspel. Abonnementhouders ontvangen een dezer dagen een brief met daarin een uitvouwbaar stuk karton op A3-formaat. Daarmee kunnen ze het spel Magic Moments 2020 spelen. "Beleef thuis opnieuw de magie van Toverland", staat op een bijgevoegde kaart.



Spelers hebben alleen een dobbelsteen nodig. Pionnen kunnen ze zelf maken met behulp van stroken die uitgeknipt kunnen worden. Er zijn zes verschillende personages. Het is ook mogelijk om Toverland-poppetjes uit kindermenu's te gebruiken.





ZIE OOK: Op vier plekken vuurwerk in Toverland tijdens feestavonden voor abonnees



Het speelveld bestaat uit een route van 46 vakjes, van start tot finish. Sommige vakjes zijn gekoppeld aan een nummer op een aparte kaart. Die geeft hen een extra opdracht, gebaseerd op een Toverland-hoogtepunt uit 2020.



Spookhuis

Wie op het vakje met zomerfestival Summer Feelings terechtkomt, krijgt bijvoorbeeld te horen: "Je hebt de zomer in je bol, ga daarom nog een keer het aantal gegooide ogen vooruit." Een verwijzing naar spookhuis Maison de la Magie luidt als volgt: "Oscar Pendula laat je één van zijn magische trucs zien, maar deze gaat gruwelijk mis. Hierdoor ben je twee beurten versteend."



Er zijn in totaal zo'n tienduizend exemplaren van het spel verspreid. Toverland zelf gaat dit jaar niet meer open. Vanwege de landelijke lockdown blijven de poorten zeker tot en met 19 januari dicht. De Magische Winterweken, die tot en met 3 januari zouden duren, kwamen op 13 december vroegtijdig ten einde.

















ZIE OOK: Medewerker ontwikkelt zelf Toverland Monopoly: 'Dertig uur mee bezig geweest'