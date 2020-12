Phantasialand

Entreeprijs Phantasialand stijgt: bijna even duur als Europa-Park

De toegangsprijs van Phantasialand gaat omhoog in 2021. Volgend jaar kost een regulier entreebewijs geen 52,50 euro meer, maar 54,50 euro. Daarmee wordt Phantasialand bijna even duur als Europa-Park, het grootste en duurste attractiepark van Duitsland.



Bezoekers waren daar dit jaar 55 euro kwijt voor een dagkaart. Europa-Park heeft laten weten dat er in 2021 geen prijsverhoging doorgevoerd zal worden. Dat vindt het management naar eigen zeggen ongepast.





Phantasialand, waar afgelopen najaar de nieuwe achtbaan F.L.Y. openging, kiest dus wel voor het verhogen van de prijzen. Een kaartje voor kinderen van 4 tot 11 jaar gaat 44,50 euro kosten. Dat was eerder 42,50 euro.



Online

Online liggen de tarieven lager, afhankelijk van de verwachte drukte. Het nieuwe seizoen start op zaterdag 27 maart.

