Zoo Krefeld

Vrouwen die brand veroorzaakten in Duitse dierentuin treffen schikking

De drie vrouwen die begin dit jaar een grote brand veroorzaakten in de Duitse dierentuin Zoo Krefeld hebben een schikking getroffen. Daarmee is de dreigende rechtszaak tegen het trio van de baan, melden Duitse media.



Een 60-jarige vrouw en haar twee dochters lieten tijdens nieuwjaarsnacht vijf wensballonnen op net buiten Zoo Krefeld. Eén van die ballonnen kwam op het apenhuis terecht en veroorzaakte een grote brand. Daarbij kwamen ruim vijftig dieren om het leven, waaronder acht mensapen. Wensballonnen zijn in Duitsland al jaren verboden.





De rechter legde de vrouwen, die zich zelf bij de politie hebben gemeld, boetes op van 1800 tot 9000 euro. Ze dienden aanvankelijk een bezwaarschrift in tegen hun straf, maar zien daar nu toch van af. Eén van de drie vrouwen gaat wel in beroep tegen de hoogte van de boete.



Privacy

Hun advocaat zegt dat het verband tussen de ballonnen en de brand nog niet voldoende is bewezen. De vrouwen gaan vooral akkoord met de schikking om hun privacy te beschermen. Als het tot een rechtszaak was gekomen, zou hun identiteit openbaar zijn geworden.

