Stripfiguur Marsupilami speelt hoofdrol in nieuw pretparkconcept

Het Belgische entertainmentbedrijf BoldMove komt met een nieuw concept voor kant-en-klare pretparken: Houba World. Deze compacte parkjes draaien om stripfiguur Marsupilami. Ze zijn vooral bedoeld als extra publiekstrekker voor onder andere winkelgebieden.



Houba World is beschikbaar in verschillende varianten. De kleinste heeft een oppervlakte van 650 vierkante meter. De meest uitgebreide versie is 3000 vierkante meter groot. Daarin is plek voor vijftien attracties, waaronder een kleine darkride, een 4D-bioscoop en attracties die gebruikmaken van virtual reality en augmented reality.





Houba World omvat ook een restaurant en een winkel waarin Marsupilami-merchandise te koop is. BoldMove mikt op verschillende markten. De grotere versies kunnen dienen als overdekt gedeelte van een dierentuin of regionaal pretpark. Kleinere Houba Worlds moeten we terugzien bij winkelcentra of bioscopen.



Regenwoud

Het decor is in alle gevallen een tropisch regenwoud met een rivier, tempels en rotsformaties. Indien gewenst kan het park ook deels in de openlucht worden gerealiseerd.



Houba World is door BoldMove ontwikkeld in samenwerking met Mediatoon Licensing, dat naast Marsupilami ook stripfiguren als Lucky Luke en Spirou beheert. In het Franse pretpark Parc Spirou zijn al attracties te vinden rond die personages.



Schlagerzanger

Marsupilami is in Nederland vooral bekend van het lied Wij Zijn Twee Vrienden (Hoeba Hoeba Hop), waarin hij figureert naast schlagerzanger Dennie Christian.









