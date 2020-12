Drayton Manor

Engels pretpark getroffen door grote brand

In het Engelse attractiepark Drayton Manor is dinsdagavond een grote brand uitgebroken. Het vuur brak uit in een toiletruimte in kindergebied Thomas Land, gebaseerd op de tv-serie Thomas de Stoomlocomotief. "De attracties bleven gelukkig intact, met minimale schade", schrijft het park op social media.



De brandweer van de regio Staffordshire maakte rond middernacht melding van de brand op Twitter. "Houd ramen en deuren gesloten", luidde het advies aan omwonenden. Rond 01.00 uur liet Drayton Manor weten dat de brand onder controle was. "Niemand raakte gewond en alle dieren in het park zijn veilig."





Het pretpark is deze maand gesloten voor publiek. Een gepland kerst-evenement met de naam Magical Christmas werd geannuleerd vanwege alle onzekerheid omtrent de coronamaatregelen in Groot-Brittannië. Drayton Manor moet in het voorjaar weer opengaan.



Oorzaak

Inmiddels wordt er onderzoek gedaan naar de exacte oorzaak van de brand. "Het vuur is gedoofd en het gebied is afgezet", staat in een verklaring. "We zijn de brandweer erg dankbaar voor de steun in de afgelopen uren."



Verschillende Britse collegaparken hebben het park sterkte gewenst op Twitter. "Onze gedachten gaan uit naar onze vrienden in Drayton Manor", schrijft Alton Towers bijvoorbeeld. "Fijn dat alle medewerkers en dieren veilig zijn. Dit is absoluut het laatste dat een toeristische attractie nodig heeft na het desastreuze jaar dat we allemaal achter de rug hebben. Veel Alton-liefde toegewenst."



Financiële problemen

Drayton Manor heeft een bewogen jaar achter de rug. In februari werd het park nog geteisterd door overstromingen. Afgelopen zomer moest er uitstel van betaling aangevraagd worden vanwege financiële problemen. Vervolgens werd het bedrijf overgenomen door de Looping Group, de eigenaar van onder meer Avonturenpark Hellendoorn.

















