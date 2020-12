Duinrell

Duinrell-vakanties kunnen doorgaan ondanks gesloten Tikibad en attracties

Geboekte vakanties bij Duinrell kunnen tijdens de coronasluiting gewoon plaatsvinden. Dat bevestigt een voorlichtster aan Looopings. Het Tikibad en het attractiepark mogen tot en met 19 januari niet open, maar blijven slapen in een Duingalow is wel mogelijk.



Wie een verblijf had geboekt, mag kiezen uit twee opties. Als een geplande vakantie doorgaat, stort Duinrell 25 procent van het betaalde bedrag retour. "Aangezien de vakantie iets anders zal zijn dan bij het boeken de bedoeling was", zegt de woordvoerster.





Wat moeten bezoekers doen zonder waterparadijs en attracties? "In de omgeving is veel te doen", meldt Duinrell op Instagram. "Ga bijvoorbeeld slenteren door het pittoreske Wassenaar, wandel of fiets door Nationaal Park Hollandse Duinen of waai uit op het strand." Voor boodschappen is de supermarkt van Duinrell geopend.



Verplaatsen

Het is ook mogelijk om een vakantie in de periode tot en met 19 januari te verplaatsen naar een later moment. Daarbij geldt een uiterste aankomstdatum van 31 december 2021. Bij een hoger totaalbedrag moet het verschil bijbetaald worden.



Duinrell geeft in ieder geval geen geld terug bij een annulering. "We begrijpen dat je een voorkeur hebt voor teruggave van de betaalde reissom", valt te lezen op de website van het park. "De omstandigheden zijn op dit moment echter zo uitzonderlijk, dat wij geen restitutie van de betaalde reissom kunnen verlenen."

