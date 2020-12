Wunderland Kalkar

Drive-in-kerstmarkt aangepast door strenge lockdown in Duitsland

Het Duitse pretpark Wunderland Kalkar mag gewoon doorgaan met het aanbieden van een drive-in-kerstmarkt, ondanks de aangescherpte coronamaatregelen in Duitsland. De strenge lockdown zorgt er wel voor dat enkele onderdelen van de Winter Wunderland Drive-In aangepast moesten worden



Zo mogen aangeschafte alcoholische versnaperingen zoals glühwein en likeur alleen nog thuis geconsumeerd worden. Verder wordt er noodgedwongen afscheid genomen van verkooppunten die geen eten of drinken aanbieden. Ook mogen bezoekers de kamelen niet meer voeren.





De Winter Wunderland Drive-In is nog geopend tot en met zondag 3 januari. Automobilisten rijden stapvoets langs kerstdecors, entertainmentacts en kraampjes. Nederlanders zijn welkom. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt reizen over de grens af, maar van een verbod is geen sprake.



Uitverkocht

Vooraf online tickets bestellen voor een datum en tijd naar keuze is verplicht: er worden ter plekke geen toegangskaarten aangeboden. Men vraagt 12,50 euro per auto. Veel tijdsloten zijn al uitverkocht.



De lockdown in Duitsland duurt vooralsnog van 16 december tot en met 10 januari. Niet-essentiële winkels en scholen gaan daar dicht, net als in Nederland. Buitenhuis alcohol drinken is uit den boze. Pretparken en dierentuinen waren al dicht.

