Efteling

Efteling gaat geldigheid Albert Heijn-tickets niet nogmaals verlengen

Wie nog ongebruikte Albert Heijn-kaarten voor de Efteling heeft liggen en nog geen reservering heeft geplaatst, krijgt daar geen mogelijkheid meer voor. De actietickets zouden geldig zijn tot en met vrijdag 18 december. Het attractiepark is echter noodgedwongen dicht sinds dinsdag 15 december.



Personen die al een reservering hadden geplaatst voor de periode van 15 tot en met 18 december, ontvangen een e-mail waarmee ze na de heropening in 2021 alsnog een bezoek kunnen brengen. Maar als er nog geen reservering gemaakt was, vervalt de geldigheid van de tickets.





De Efteling geeft aan dit jaar al erg coulant te zijn geweest voor Albert Heijn-klanten. "Tijdens de tweede sluiting van het park in november zouden de tickets nog elf dagen geldig zijn. Toen hebben we uit coulance de geldigheid van deze actietickets verlengd, zelfs met dertig dagen in plaats van elf dagen."



Belgen

Het houdt een keer op, is de boodschap. Voor Belgen met Albert Heijn-entreebewijzen wordt wel een uitzondering gemaakt. Zij mochten de afgelopen maanden namelijk officieel geen bezoek brengen aan de Efteling, omdat niet-essentiële reizen over de grens niet toegestaan zijn. Daarom geldt voor Belgen een nieuwe einddatum: 28 maart 2021. Het park is van plan om op 20 januari weer open te gaan.



Bij Albert Heijn kon in februari en maart gespaard worden voor Efteling-zegels. Volle spaarkaarten konden vervolgens tot en met 12 juli omgewisseld worden voor tickets, voor 28,50 euro (laagseizoen) of 32,50 euro (hoogseizoen).

