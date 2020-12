Beekse Bergen

Slapen tussen wilde dieren in coronatijd: Safari Resort van Beekse Bergen is wel open

Pretparken en dierentuinen in Nederland moeten tot en met 19 januari gesloten blijven, maar dat geldt niet voor vakantieparken. Om die reden kan het Safari Resort van Safaripark Beekse Bergen gewoon geopend blijven. Bezoekers kunnen daar ook in coronatijd slapen tussen de wilde dieren.



Het park bestaat uit boomhutten, tenten en bungalows naast verblijven met onder meer leeuwen, giraffen, zebra's en zeehonden. De dierentuin zelf is niet toegankelijk, ook niet voor verblijfsgasten. Wie een verblijf had geboekt inclusief tickets voor het dierenpark, ontvangt 25 procent korting op het betaalde bedrag én vrijkaarten voor 2021.





ZIE OOK: Efteling houdt vakantiepark Bosrijk open tijdens coronasluiting



Ook zonder het Safaripark valt er nog genoeg te beleven in het Safari Resort, staat op de website van Beekse Bergen. Naast het maken van een wandeling langs de savanne kunnen bezoekers gebruikmaken van speeltuinen en picknickplaatsen in de openlucht. Ook is het mogelijk om een fiets of bolderkar te huren. Voor kinderen worden speurtochten georganiseerd.



Huishouden

Gerechten voor ontbijt, lunch en diner kunnen bezorgd worden bij de accommodaties. Vanwege de landelijke coronaregels mogen groepen maximaal bestaan uit twee personen of één huishouden, kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend.



Er gelden aangepaste lastminutetarieven. Zo vraagt Beekse Bergen voor twee overnachtingen in een Savanne Lodge - doordeweeks in januari - momenteel 290 euro voor twee personen. Drie dagen en twee nachten doorbrengen in een boomhut kost dan 330 euro. In de kerstvakantie zijn de prijzen hoger.

















ZIE OOK: Blijven slapen in Pairi Daiza niet meer mogelijk: 'Onbegrijpelijk om meerdere redenen'