Efteling

Efteling houdt vakantiepark Bosrijk open tijdens coronasluiting

De Efteling blijft zeker tot en met 19 januari 2021 gesloten, maar dat geldt niet voor vakantiepark Efteling Bosrijk. Daar kunnen bezoekers de komende weken gewoon terecht voor een korte vakantie in een Boshuys of Dorpshuys. Omdat het attractiepark dicht is, worden de tarieven verlaagd.



Een tweedaags verblijf in een Boshuys voor zes personen is op dit moment mogelijk vanaf 420 euro; 70 euro per persoon. Wie een verblijf had geboekt in het Efteling Hotel of vakantiepark Loonsche Land, kan dat laten verplaatsen naar Bosrijk.





In Bosrijk zijn het restaurant en het zwembad dicht. Er is wel een klein winkeltje open waar hapjes worden verkocht. Ook is het mogelijk om eten te laten bezorgen in de accommodatie.



Tegoedbonnen

Voor personen die een geplande overnachting willen uitstellen tot het attractiepark weer geopend is, deelt de Efteling standaard digitale tegoedbonnen uit. Wie daar geen genoegen mee neemt, kan contact opnemen met de klantenservice om het geld terug te vragen. Daar communiceert het park echter niet openlijk over.

