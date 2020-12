Efteling

Video: Symbolica-lakei wil dat Efteling-bezoekers zich aan coronaregels houden

De Efteling blijft zoeken naar nieuwe manieren om bezoekers te wijzen op de coronamaatregelen. Eén van de laatste toevoegingen is een speciale omroep in de wachtrij van Symbolica. Daar wordt de wachtende menigte voortaan toegesproken door de strenge lakei O.J. Punctuel.



"Opgelet, dames en heren", zo begint de omroep. "Ook in en om ons mooie Paleis der Fantasie gelden de regels rondom onderlinge afstand en hygiëne. Houd u zich alstublieft aan deze protocollen, teneinde een bezoek aan zijne majesteit zo vlot en gestructureerd mogelijk te laten verlopen. Mede namens de hofhouding en uw medegasten: hartelijk dank."





Daarna volgt een Engelse vertaling, over "social distancing and hygiene". Dat men Punctuel koos om de regels op te sommen, is niet toevallig: in Symbolica wijst de lakei bezoekers veelvuldig op de hofetiquette. Hij heeft onder meer een prominente rol in de voorshow.



Weggehaald

De rol van Punctuel wordt vertolkt door Efteling-ontwerper Jeroen Verheij. Vóór de coronacrisis was het personage ook al te horen in de wachtrij. Toen kwam hij met algemene instructies voor een audiëntie bij de koning. Die omroepen moesten afgelopen zomer weggehaald worden omdat ze in strijd bleken te zijn met de coronaregels.

