Blijven slapen in Pairi Daiza is ook niet meer mogelijk: 'Onbegrijpelijk om meerdere redenen'

Pairi Daiza, het grootste dierenpark van de Benelux, moet stoppen met het aanbieden van overnachtingen. De Belgische dierentuin is al sinds begin november dicht voor dagbezoekers. Het bijbehorende resort, waar zo'n vierhonderd personen per nacht kunnen verblijven, was de afgelopen weken wel open.



Dat is volgens de autoriteiten echter niet de bedoeling. Maandag werd Pairi Daiza op de vingers getikt door het Nationaal Crisiscentrum. Het park en de accomodaties zijn daarop per direct gesloten. Alle bestande boekingen voor de komende drie weken worden verplaatst naar een nieuwe datum in seizoen 2021.





Op 1 december kreeg de dierentuin nog toestemming om het resort te openen. De beslissing zorgt dan ook voor een bittere nasmaak. "De teams hebben zich de laatste dagen ingespannen om het hele park in een prachtige kerstsfeer te krijgen, rekening houdend met de meest strenge veiligheidsmaatregelen", staat in een persbericht.



Winkelstraat

Volgens de directie is de sluiting "onbegrijpelijk om meerdere redenen". Hotelgasten zouden gemiddeld genomen 120 vierkante meter tot hun beschikking hebben in het park. "Waarom zou het in deze omstandigheden voor vierhonderd hotelgasten in een park van zeventig hectare minder veilig zijn dan omgeven door duizenden anderen in een winkelstraat, museum of winkelcentrum? We zoeken naar antwoorden."



De dierentuin zegt 100.000 euro per dag kwijt te zijn om de dieren en planten te verzorgen. "Het is elementair dat beslissingen die onze vrijheid beperken genomen worden op een proportionele en rationele manier", concludeert het management.

