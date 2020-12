Disneyland Paris

Vakantiepark bij Disneyland Paris gaat deze week weer open

Hoewel Disneyland Paris voorlopig niet opengaat, zijn bezoekers vanaf morgen wel weer welkom in vakantiepark Villages Nature Paris. Het Center Parcs-resort, gelegen op enkele kilometers van de Disney-parken, werd ontwikkeld in samenwerking met Disney.



Vanwege de coronamaatregelen kunnen de restaurants van Villages Nature en het zwemparadijs Aqualagon voorlopig niet open. Buitenactiviteiten zijn wel mogelijk. Ook de wandel- en speelgebieden in de openlucht zijn toegankelijk, net als een grote boerderij.





Boekingen kunnen tot veertien dagen voor aankomst kosteloos geannuleerd worden. Daarna wordt in het geval van een annulering 10 procent van het totaalbedrag in rekening gebracht. Tot 24 uur van tevoren is het wel mogelijk om een vakantie gratis te verplaatsen.



Nederlanders

Dat aanbod is niet bedoeld voor Nederlanders en Belgen. Frankrijk heeft de grenzen gesloten voor niet-essentiële reizen. Disneyland Paris is van plan om pas op zaterdag 13 februari 2021 weer open te gaan.

