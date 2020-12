Efteling

Actrice in Efteling-film heeft niks met sprookjes: 'Irritant of vrouwonvriendelijk'

Anna Drijver, één van de hoofdrolspelers in de nieuwe Efteling-film De Expeditie van Familie Vos, zou zichzelf geen sprookjesfan noemen. De actrice was vóór de opnames al tientallen jaren niet in de Efteling geweest. Sprookjesverhalen noemt ze in een interview "soms irritant of heel vrouwonvriendelijk".



De Expeditie van Familie Vos speelt zich af in de Efteling. Het verhaal gaat over een 11-jarige jongen die in het attractiepark op zoek gaat naar een geheimzinnig sprookjesboek. In het dagelijks leven haalt Drijver, bekend van producties als Zwarte Tulp, Undercover, Loft en Komt een Vrouw bij de Dokter, haar neus op voor sprookjes.





"Alle vrouwen willen bijvoorbeeld prinses worden", verzucht de actrice in gesprek met De Telegraaf. "En in Assepoester mag de prins zelfs uit drommen huwbare meisjes kiezen. Dat zou best iets aangepast kunnen worden aan de tegenwoordige tijd." In de Efteling heeft ze dan ook weinig te zoeken. "Als kind ben ik er ooit geweest, maar ik kon me er niet veel meer van herinneren."



Gesloten

De Expeditie van Familie Vos zou officieel vanaf woensdag in de bioscoop draaien, maar dat gaat waarschijnlijk niet door. Het lijkt erop dat de coronamaatregelen vanavond aangescherpt worden en bioscopen de komende tijd gesloten moeten blijven. Afgelopen week vonden er al wel voorpremières plaats.

