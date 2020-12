GaiaZOO

Nandoes, tapirs en miereneters in Zuid-Amerikaans themagebied GaiaZOO

De Limburgse dierentuin GaiaZOO investeert ondanks de coronacrisis in een nieuw themagebied. Het dierenpark in Kerkrade werkt aan een Zuid-Amerikaans gedeelte met onder andere nandoes, miereneters en tapirs. Men spreekt over een "bijzonder verblijf met de uitstraling van het ruige Argentijnse Patagonië".



In het bestaande Rainforest-deel van het park gaan nandoes, pampahazen, tapirs, reuzenmiereneters en vicuña's - kameelachtigen - één groot leefgebied delen. "Het nieuwe project is heel ruim van opzet en omvat zowel het huidige rendierperk als dat van de tapirs", staat in een persbericht.





ZIE OOK: GaiaZOO boekt bezoekersrecord ondanks corona: 'Geeft een raar beeld'



Er wordt een "ruig landschap met rotsen, stromende beekjes en pampagrassen" gerealiseerd. "Tijdens een wandeling ervaart de bezoeker de immense diversiteit aan landschappen en diersoorten van Zuid-Amerika."



Speeltuin

In het hart van het gebied komt de zogeheten PampaLodge te liggen. Bezoekers kunnen daar "genieten van verrassende en dagverse Zuid-Amerikaanse lekkernijen", waaronder thee en wijn. Kinderen leven zich straks uit in een nieuwe speeltuin.

ZIE OOK: ZooParc Overloon ontwikkelt Zuid-Amerikaans themagebied