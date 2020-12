Plopsaland De Panne

Plopsaland twijfelt nog over thema nieuwe achtbaan: 'Ik weet dat het raar klinkt'

Welk thema de nieuwe spinning coaster van Plopsaland De Panne krijgt, staat nog niet definitief vast. Dat bevestigt directeur Steve Van den Kerkhof aan Looopings. Hoewel de bouw van de 35 meter hoge achtbaan al vergevorderd is, wordt er nog getwijfeld over het precieze thema. De opening moet plaatsvinden in de zomer van 2021.



Een jaar geleden toonde Plopsaland een ontwerp voor het stationsgebouw van de attractie, dat gedecoreerd zou worden als een "ondergronds station in Parijs". Nu blijkt dat er nog meer opties op tafel liggen. "We zijn er zelf nog niet uit", zegt Van den Kerkhof.





ZIE OOK: Dit wordt het thema van de nieuwe spinning coaster in Plopsaland



De directeur realiseert zich dat die werkwijze ongebruikelijk is. "Ik weet dat het raar klinkt", lacht hij. "Bij een partij als Disney zou zoiets ook niet kunnen, maar bij Plopsa wel."



Budget

Ondertussen gaan de werkzaamheden gewoon verder. "We doen vandaag de dag vooral dingen die niet themabepalend zijn, zoals het plaatsen van een dak op het stationsgebouw." Vóór het einde van dit jaar moet er een definitieve beslissing genomen zijn. "Het heeft ook met het budget te maken. We willen het thema goed kunnen uitwerken."



Plopsaland werkt voor het project niet met één vast decoratiebedrijf. "We zijn met heel veel kleine aannemers bezig om iets heel moois en groots te maken." Welke mogelijke thema's nu op tafel liggen, wil Van den Kerkhof niet kwijt. "We hopen binnenkort de uiteindelijke tekeningen te kunnen laten zien."

ZIE OOK: Video: Plopsaland toont eerste inversie van nieuwe spinning coaster