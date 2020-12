Majaland Praha

Nieuw Plopsa-pretpark in Tsjechië: deze attracties komen er

De Plopsa Group is niet alleen bezig met een nieuw pretpark in Polen. Slechts enkele dagen nadat de bouw van Majaland Warsaw startte, blijkt dat er ook al wordt gewerkt aan een Majaland in de Tsjechische hoofdstad Praag. De eerste werkzaamheden zijn al begonnen, vertelt Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof aan Looopings.



Plopsa wil in Oost-Europa meerdere overdekte attractieparken uit de grond stampen. Majaland Kownaty in West-Polen - geopend in 2018 - en Majaland Warsaw worden gerealiseerd in samenwerking met de Nederlandse investeerder Momentum Capital. Voor Majaland Praha, het park in Tsjechië, is een andere constructie bedacht.





Daarvoor sloot Plopsa een licentieovereenkomst met vastgoed- en investeringsbedrijf TNI Group. De hoofdinvesteerder is investeringsgroep Kaprain. Plopsa nam het ontwerp van het park op zich. Ook coördineren de Belgen het bouwproces. Het is de bedoeling dat TNI uiteindelijk verantwoordelijk wordt voor de exploitatie.



Achtbaan

"De laatste paar weken zijn we bezig geweest met het bestellen van attracties voor Praag", weet Van den Kerkhof. Zo kocht Plopsa een sidewinder: een frisbee-molen van de Italiaanse fabrikant Moser's Rides. Uit de catalogus van de Duitse firma Zierer komen een draaiend schommelschip, een vrijevaltoren en een kinderachtbaan.



Eind 2021 moet de opening plaatsvinden. Het pretpark komt te liggen naast winkelcentrum Premium Outlet Prague Airport, in de buurt van het vliegveld van Praag. "Je betreedt het park via een winkel die leidt naar een brug over de openbare weg", aldus de directeur.



Grote trap

Bezoekers komen vervolgens bovenin het pretpark binnen. "Dat zorgt voor een bijzondere entree met een grote trap." Van den Kerkhof benadrukt dat het voor bezoekers niet uit zou moeten maken wie het park gaat uitbaten. "Het moet gewoon een perfect Plopsa-park worden met perfecte decoraties en attracties."

