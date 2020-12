Nieuws

Nederland gaat op slot: attractie- en dierenparken dicht in kerstvakantie

De Nederlandse pretparken en dierentuinen sluiten seizoen 2020 op desastreuze wijze af. Alle attractie- en dierenparken moeten per direct dicht vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen. Dat heeft minister-president Mark Rutte zojuist bekendgemaakt tijdens een ingelaste toespraak. De aangescherpte coronaregels gaan vannacht al in.



Het kabinet heeft gekozen voor een verregaande lockdown. De maatregelen blijven zeker van kracht tot en met dinsdag 19 januari 2021. Een week daarvoor wordt bekeken of er een versoepeling mogelijk is.





Om ervoor te zorgen dat Nederlanders de komende weken zo veel mogelijk thuisblijven, worden nagenoeg alle recreatieve activiteiten aan banden gelegd. Ook musea, theaters, bioscopen en zwembaden sluiten. Hotels blijven open, maar ze mogen geen eten en drinken meer serveren. Dat geldt ook voor roomservice.



Dramatisch

Voor de pretparkwereld betekent de beslissing een dramatisch einde voor een toch al dramatisch jaar. Seizoen 2020 stond in het teken van een maandenlange sluiting in het voorjaar en een veertien dagen durende sluiting in november. Bovendien moest de maximumcapaciteit door de coronamaatregelen overal fors verlaagd worden, met alle financiële gevolgen van dien.



Nu gaat de gifbeker helemaal leeg. Attractie- en dierenparken zien ook de lucratieve kerstvakantie door de neus geboord worden. Voor onder meer Attractiepark Slagharen, Toverland, Duinrell en het Dolfinarium zit het volledige winterseizoen er daarmee op. Kerstbomen kunnen weer afgetuigd worden en kerstdecoraties mogen weer de opslag in.



Winter Efteling

De Winter Efteling loopt officieel door tot en met zondag 31 januari. Wildlands Adventure Zoo Emmen is tot 1 maart in winterse sferen. Ouwehands Dierenpark ziet de start van lichtfestival China Light: Magic Forest in het water vallen. Dat evenement zou op vrijdag 18 december beginnen.



Nederland volgt het voorbeeld van veel omliggende landen. In bijvoorbeeld België, Duitsland en Frankrijk mogen de pretparken voorlopig ook niet open. De besmettingscijfers in Nederland liepen de afgelopen dagen snel op.

