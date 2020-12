Walibi Belgium

Foto's: nieuw themagebied Walibi Belgium van boven

In Walibi Belgium wordt hard gewerkt aan een exotisch themagebied met een enorme achtbaan. Nieuwe beelden, genomen vanaf de liftheuvel van de 50 meter hoge rollercoaster, brengen het parkdeel op unieke wijze in beeld. De foto's werden genomen door leverancier RedElec.



Die publiceerde de afbeeldingen op Facebook, maar daar zijn ze inmiddels verwijderd. De plaatjes zorgen voor een bijzonder perspectief, waarbij de indeling van het gebied voor het eerst duidelijk zichtbaar wordt. Bij het ontwerpen van de gebouwen liet Walibi zich inspireren door Afrika.





De achtbaan ligt op een nieuw terrein, dat met twee bruggen naast familieachtbaan Tiki-Waka verbonden is met het huidige pretpark. In het themagebied komt ook een restaurant te liggen. Verder wordt de bestaande kinderattractie Stunt Flight naar het nieuwe gedeelte verplaatst.



Hoogterecord

Met een topsnelheid van 113 kilometer per uur wordt de mega coaster van fabrikant Intamin de snelste achtbaan in de Benelux. Ook het hoogterecord komt in handen van Walibi Belgium. Een openingsdatum is nog niet bekend. Geruchten over de naam van de attractie, die rondgaan op fansites, wil het park niet bevestigen.





















