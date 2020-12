Efteling

Lockdown gooit roet in het eten voor Efteling-film

De nieuwe Efteling-bioscoopfilm De Expeditie van Familie Vos, die eigenlijk vandaag in première zou gaan, is voorlopig niet te zien. Door de landelijke lockdown wordt de releasedatum van de film voor onbepaalde tijd uitgesteld. Bioscopen moeten - net als attractieparken - zeker tot en met 19 januari gesloten blijven.



Dat betekent een flinke financiële klap, aangezien de kerstvakantie normaal gesproken een populaire periode is voor een bioscoopbezoek. De Expeditie van Familie Vos werd geproduceerd door Messercola Drama en gedistribueerd door Just Film Distribution. Nienke Römer schreef het scenario, Bob Wilbers was verantwoordelijk voor de regie.





Een nieuwe datum is nog niet bekend. De film speelt zich af in de Winter Efteling, die eind januari alweer voorbij is. Toch wordt momenteel niet overwogen om de film pas eind 2021 uit te brengen, meldt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. "De Expeditie van Familie Vos gaat ergens in het voorjaar weer draaien, afhankelijk van de ontwikkelingen", weet hij.



Klein publiek

De winterse film is al wel te zien geweest voor een klein publiek. Veel bioscopen vertoonden de prent de afgelopen week onder het mom van een voorpremière. In de Efteling vond afgelopen vrijdag een speciale voorstelling plaats voor genodigden en prijswinnaars.



Kranten hebben nog niet de moeite genomen om een recensie te schrijven over de Efteling-film. Op Twitter zijn wel enkele reacties te vinden. "In een lege zaal naar Pathé geweest voor mogelijk de slechtste film ooit", schrijft Jaap Meeldijk bijvoorbeeld.



Tenenkrommend slecht

Journalistiekdocent Neeltje Huirne: "Je weet natuurlijk wat je kunt verwachten van een reclamefilm over de Efteling, maar wat was De Expeditie van Familie Vos tenenkrómmend slecht. Ondanks de goede cast, wat bezielde die acteurs?"

