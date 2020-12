Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen trakteert familie op filmavond in privébioscoop

Attractiepark Slagharen heeft zaterdagavond een bezoeker en haar familieleden in de watten gelegd. Daphne Duivenvoorde had het pretpark laten weten dat ze dolgraag een keer een avondje film zou willen kijken in El Teatro, het 4D-theater van Slagharen.



Daar heeft het park gehoor aan gegeven. De ruimte werd voor één keer omgetoverd tot een privébioscoop voor de vrouw, haar zus en twee neven. Op het programma stond de komedie Grown Ups uit 2010, met Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock en Salma Hayek.





Duivenvoorde gaat met haar gezelschap naar eigen zeggen jaarlijks op vakantie naar Slagharen. "Dit jaar al voor de 23e keer", weet een woordvoerster.



Wensboom

Slagharen begon in de herfst met het in vervulling laten gaan van wensen. Daarvoor is op het entreeplein een grote wensboom opgetuigd, waar bezoekers wensen kunnen achterlaten. Dat kan ook via de website van het park.

