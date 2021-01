Avonturenboerderij Molenwaard

Droom van Nederlandse theatermaker kwam uit: zijn eigen themapark, mét vakantiehuisjes

Theatermaker Michael van Hoorne had jaren geleden een droom: zelf een pretpark beginnen rond zijn eigen personages. In 2018 werd die droom werkelijkheid met de opening van Avonturenboerderij Molenwaard. Inmiddels gaat het zo goed met het Zuid-Hollandse themapark dat er wordt gebouwd aan een bijbehorend vakantiepark van 14 miljoen euro.



In een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast vertelt Van Hoorne wat het geheim is van het succes en waarom hij in coronatijd fors durft te investeren in verblijfsaccommodaties. Ook legt hij uit hoe het overkoepelende bedrijf Van Hoorne Entertainment is uitgegroeid tot een grote speler in de wereld van kinderentertainment, met shows rond bekende merken als Peppa Pig, Sesamstraat en PAW Patrol.





Van Hoorne Entertainment houdt zich niet alleen bezig met het eigen themapark en het produceren van theatervoorstellingen, tv-programma's, een bioscoopfilm en souvenirs: de firma wordt ook ingezet door andere pretparken. Zo werkte men al samen met Duinrell, Julianatoren, Burgers' Zoo en de Plopsa-parken. Hoe is dat bevallen?



Slapeloze nachten

Verder praat de directeur openhartig over de slapeloze nachten die hij krijgt van negatieve Facebook-recensies en hoe hij omgaat met die kritiek. Daarnaast staat Van Hoorne stil bij de financiële gevolgen van het coronavirus voor de theaterbranche en de pretparkwereld. Wat brengt de toekomst?

De Looopings Podcast is er voor iedereen die meer wil horen over de wereld van pretparken en attracties. We spreken met mensen uit de branche over hun werkzaamheden, visie en toekomstplannen. Wil je reageren,



Luisteren én abonneren kan via gratis podcast-apps als Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts

