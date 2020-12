Walygator Grand Est

Frans pretpark Walygator past naam aan

De naam van attractiepark Walygator in Noord-Frankrijk wordt lichtjes gewijzigd. Vanaf volgend jaar bestaat er tweede Walygator-vestiging in Zuidwest-Frankrijk: Walygator Sud-Ouest. Ter verduidelijking wordt de naam van het originele Walygator-park aangepast.



Dat park heet voortaan Walygator Grand Est, vernoemd naar de Franse regio waar de trekpleister gelegen is. Het is de vijfde naamswijziging sinds de opening van het pretpark in 1989. In de beginjaren ging de bestemming door het leven als Big Bang Schtroumpf.





ZIE OOK: Nieuwe naam van Frans pretpark Walibi Sud-Ouest bekend



Na een overname door de Walibi-groep in 1991 werd het park twaalf jaar lang Walibi Schtroumpf genoemd. Daarna hanteerde men kortstondig de naam Walibi Lorraine. Toen het Walibi-merk verdween, kwamen de nieuwe eigenaren met de term Walygator Parc op de proppen. Enkele jaren geleden werd dat simpelweg Walygator.



Dolfinarium

Walygator Grand Est en Walygator Sud-Ouest - tot voor kort Walibi Sud-Ouest - zijn beide eigendom van parkengroep Aspro Parks. Daarbij horen ook onder meer het Dolfinarium in Harderwijk en Boudewijn Seapark in het Belgische Brugge.

ZIE OOK: Walibi Belgium verandert namen van tien attracties