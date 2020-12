Parc Saint Paul

Man (31) dood gevonden onder vrijevaltoren in gesloten pretpark

In het Franse pretpark Parc Saint Paul is vrijdag een 31-jarige man dood aangetroffen. Het lichaam werd gevonden onder een vrijevaltoren van tientallen meters hoog. De politie gaat uit van zelfmoord. Het attractiepark is 's winters dicht.



Vermoedelijk heeft de man ingebroken bij het gesloten park, om vervolgens de toren te beklimmen. Daarna zou hij zichzelf naar beneden geworpen hebben.





ZIE OOK: Dodelijk ongeluk in Frans pretpark: vrouw valt uit achtbaan



Het gaat om een inwoner van de Noord-Franse gemeente Beauvais. Zijn werkgever - een bakker - had hem als vermist opgegeven. Vervolgens werd zijn auto aangetroffen bij de supermarkt tegenover het pretpark. Ook zijn telefoon bleek zich in de buurt te bevinden.



Adembenemend

Het voorval vond plaats bij de freefall tower La Tour Descente Extreme. Die wordt op de website van Parc Saint Paul als volgt omschreven: "Na een zware, tergend langzame klim omhoog volgt een adembenemende val van 40 meter, gevolgd door een zachte landing. Alleen voor durfallen." De attractie, geopend in 2004, werd gebouwd door de Russische leverancier Pax Company.



Afgelopen zomer viel er ook al een dode in Parc Saint Paul, toen een 32-jarige vrouw een val uit een achtbaan maakte. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. In 2009 stierf een 35-jarige vrouw nadat ze uit dezelfde attractie viel. De rollercoaster in kwestie is inmiddels verwijderd.

ZIE OOK: Man doodgereden door karretje van achtbaan op Duitse kermis