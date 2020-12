Fabrikanten

Nederlandse leverancier vertelt: wat is het geheim van een goede darkride?

Het Nederlandse ontwerp- en decoratiebedrijf Jora Vision heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het produceren van darkrides, onder meer voor Walibi Belgium en Europa-Park. Maar wat is het geheim van een goede darkride? Daarover vertelt project- en ontwikkelingsdirecteur Robin van der Want in een aflevering van de Looopings Podcast.



Jora Vision was recentelijk betrokken bij de bouw van bekende attracties als Snorri Touren en Piraten in Batavia in Europa-Park en Popcorn Revenge in Walibi Belgium. Op een bedrijventerrein in Zuid-Holland zijn volledige scènes opgebouwd, die later in delen verscheept werden naar de pretparken. Van der Want legt uit hoe dat in zijn werk ging en welke uitdagingen erbij kwamen kijken.





ZIE OOK: Europa-Park opent nieuwe darkride Snorri Touren



Ook praat hij over de samenwerking met het Poolse pretpark Energylandia, dat de afgelopen jaren gigantische uitbreidingen uit de grond stampte. Nu werkt Jora Vision daar aan een enorm themagebied met een grote lanceerachtbaan: Aqualantis. Hoe verschilt zo'n project van een opdracht voor bijvoorbeeld de Efteling en Disneyland Paris?

Beluister deze aflevering via Spotify





De Looopings Podcast is er voor iedereen die meer wil horen over de wereld van pretparken en attracties. We spreken met mensen uit de branche over hun werkzaamheden, visie en toekomstplannen. Wil je reageren,



Luisteren én abonneren kan via gratis podcast-apps als Stitcher, Overcast, Podtail, TuneIn, De Looopings Podcast is er voor iedereen die meer wil horen over de wereld van pretparken en attracties. We spreken met mensen uit de branche over hun werkzaamheden, visie en toekomstplannen. Wil je reageren, mail ons dan.Luisteren én abonneren kan via gratis podcast-apps als Spotify Google Podcasts en Apple Podcasts

ZIE OOK: Video: Europa-Park opent nieuwe versie van Piraten in Batavia